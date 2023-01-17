Свет и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 января.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Три дома останутся временно без электричества и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 января 2023 года. Об этом сообщает управление ГОЧС по городу.
Согласно информации, без света останутся жители домов №10 и №12 по улице Светлоярской. Электричества не будет с 9:00 до 17:00.
Кроме того, отключат горячую воду в доме № 3а по улице Тимирязева. Ее не будет также с 9:00 до 17:00.
Все отключения связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.