Свет и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 17 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три дома останутся временно без электричества и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 января 2023 года. Об этом сообщает управление ГОЧС по городу.

Согласно информации, без света останутся жители домов №10 и №12 по улице Светлоярской. Электричества не будет с 9:00 до 17:00.

Кроме того, отключат горячую воду в доме № 3а по улице Тимирязева. Ее не будет также с 9:00 до 17:00.

Все отключения связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.