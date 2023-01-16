Экс-замначальника полиции в Арзамасе подозревают в крупном мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Арзамасскому району задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в июне 2022 полицейский вместе с соучастниками приехал в производственное помещение, которое расположено в деревне Новая Слобода Арзамасского района. Так, мужчина ложно заявил собственнику о законности своих действий и изъял у него линию по упаковке табачных изделий стоимостью не менее 10 миллионов рублей.

В настоящее время экс-замначальника полиции задержан и находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Стоит отметить, что свою вину он не признал. Кроме того, следователи проводят комплекс действий, направленный на установление лиц, причастных к преступлению.