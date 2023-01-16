Сотрудница пункта выдачи оскорбила клиентку и ударила ребенка в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница пункта выдачи заказов оскорбила клиентку нецензурной бранью и ударила ее сына. Об этом информирует телеграм-канал «Нижний Новгород Онлайн».

Неприятный инцидент произошел в пункте выдачи маркетплейса на бульваре Южный в Автозаводском районе. Молодая сотрудница не смогла выдать товар клиентке из-за технической ошибки. Тогда нижегородка попросила вернуть ей товар или деньги, но работница пункта отказалась это сделать и попросила ее уйти весьма в грубой форме.

Сначала сотрудница маркетплейса нецензурно оскорбляла женщину, но когда узнала, что ее снимают, попыталась выбить телефон из рук. Провалив попытку избавиться от камеры, работница продолжила материться. В этот момент в помещении находились несколько человек, в том числе сын покупательницы, но девушку это не остановило.

- Вам, может, лечиться стоит? – спросила клиентка, которая пыталась вернуть свой товар.

На это замечание сотрудница ответила, что она уже лечится и продолжила выгонять клиентку с сыном. Покупательница сообщила, что позвонит в полицию. Но неадекватной работнице это не понравилось, она попыталась остановить женщину и ударила ее сына. В настоящее время клиентка уже составила заявление в полицию.