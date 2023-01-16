В Дзержинске разыскивают 30-летнего мужчину, который пропал месяц назад

Дмитрий Пьянов пропал 18 декабря. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске разыскивают 30-летнего Дмитрия Пьянова, который пропал без вести почти месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В последний раз Дмитрия видели 18 декабря 2022 года. Около 9 утра он ушел из дома в переулке Западном и бесследно исчез. На связь с близкими он не выходит вот уже четыре недели, никто не знает о его судьбе.

На вид пропавшему 30-35 лет, рост 175 см. Молодой человек имеет темные волосы, носит бороду и усы, на левой руке есть татуировки.

В день исчезновения Дмитрий был одет втемную куртку, светло-коричневую шапку, черные спортивные штаны и светло-коричневые ботинки.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении Дмитрия Пьянова, позвонить по телефону 8(8313) 25-02-02 или по каналу связи 02 (112 – с мобильного).