«Ласточка» насмерть сбила 70-летнего пенсионера под Дзержинском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил пожилого мужчину под Дзержинском. Трагедия произошла 16 января в районе станции Ворошиловская, рассказали «Комсомолке» в Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте.

О случившемся инциденте в полицию сообщил сотрудник железной дороги, который был в это время на станции. Пострадавший – 70-летний житель местного поселка Решетиха. Сразу после произошедшего пенсионер был жив, его на скорой доставили в больницу Дзержинска, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти. Он скончался от полученных травм.

- По данному факту в Нижегородском ЛУ МВД России на транспорте проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.