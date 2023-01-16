Нижегородские коммунисты проведут митинг за переименование улицы в честь Сталинградской битвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородское региональное отделение КПРФ проведет митинг за переименование улицы, сквера, площади или набережной в честь Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ.

Так, отделение КПРФ уже направило в администрацию Нижнего Новгорода уведомление о проведении митинга и пикета в поддержку об увековечении памяти. Инициатива приурочена к празднованию 80-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве.

Митинг состоится 23 января в 12:00 на площади Маркина. На мероприятии продолжат собирать подписи нижегородцев за то, чтобы одна из улиц или скверов получила имя «Сталинградская».

Нижегородские коммунисты предложили увековечить память на «безымянных» территориях. По их словам, в Канавинском районе три сквера не имеют имени. Так, члены партии напомнили о сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова.

- Наша идея заключается в том, чтобы Нижний Новгород, внесший огромный вклад в Победу Советского народа над фашизмом, обрёл это славное, героическое наименование «Сталинград» в одном из объектов городской среды, в своей топонимии, - отметили в пресс-службе.