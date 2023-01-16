В Арзамасе состоятся Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях

22 января в Арзамасе состоятся Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.

В турнире примут участие двукратные олимпийские чемпионки Яна Егорян и София Позднякова, олимпийская чемпионка Ольга Никитина, чемпионы мира и Европы Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, арзамасец чемпион России Кирилл Тюлюков и другие именитые спортсмены.

Почетными гостями соревнований будут первый вице-президент Федерации фехтования России, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, главный советник генерального директора - председатель научно-технического совета АО «АПЗ» Олег Лавричев, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий, а также советский фехтовальщик, саблист, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Виктор Кровопусков.

Место проведения турнира: ФОК «Звездный», г.о.г. Арзамас, 3-й Спортивный переулок, д.1.

Начало турнира в 10:00.

Торжественная церемония открытия в 16:30.

Финальные поединки стартуют в 17:00.

Соревнования проводятся при поддержке АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».