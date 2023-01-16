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НовостиОбщество16 января 2023 7:59

Еще более 34,8 миллионов рублей направят на поддержку социальных НКО в Нижегородскую область

Денежные средства выделят из Фонда президентских грантов
Полина ШИБАЛКИНА
Еще более 34,8 миллионов рублей направят на поддержку социальных НКО в Нижегородскую область.

Еще более 34,8 миллионов рублей направят на поддержку социальных НКО в Нижегородскую область.

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область получит дополнительные 34,8 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, денежные средства выделят из Фонда президентских грантов. Всего Фонд предоставит 2 миллиарда рублей 81 региону РФ на их собственную конкурсную поддержку НКО.

Кроме того, 58 проектов Нижегородской области победили в конкурсе на предоставление президентских грантов в 2023 году. Им выделят более 125,3 миллионов рублей.