Еще более 34,8 миллионов рублей направят на поддержку социальных НКО в Нижегородскую область. Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородская область получит дополнительные 34,8 миллионов рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, денежные средства выделят из Фонда президентских грантов. Всего Фонд предоставит 2 миллиарда рублей 81 региону РФ на их собственную конкурсную поддержку НКО.

Кроме того, 58 проектов Нижегородской области победили в конкурсе на предоставление президентских грантов в 2023 году. Им выделят более 125,3 миллионов рублей.