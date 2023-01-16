Качество горячей воды улучшилось в 29 школах и детсадах Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде провели работу по улучшению качества горячей воды в 29 школах и детских садах. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Речь идет о социальных учреждениях, расположенных в Московском и Канавинском районах. Раньше их система водоснабжения была устроена таким образом, что забор горячей воды происходил из тепловой сети, в связи с чем страдало ее качество.

Теперь же данные соцобъекты перевели на закрытую систему водоснабжения – на это из городского бюджета было выделено 37,5 млн рублей.

КОНКРЕТНО

В каких школах и детских садах улучшилось качество горячей воды

Школа №176

Школа №70

Школа №121

Школа №110

Школа №51

Гимназия №2

Школа №115, корп. 1

Школа №115, корп. 2

Школа №178

Школа №139

Лицей №87

Детский сад №67

Детский сад №184

Детский сад №452

Детский сад №74

Детский сад №76

Детский сад №417

Детский сад №147

Детский сад №437

Детский сад №141

Детский сад №65

Детский сад №18

Детский сад №94

Детский сад №322

Детский сад №345

Детский сад №321

Детский сад №304

Детский сад №212

Детский сад №63