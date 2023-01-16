Качество горячей воды улучшилось в 29 школах и детсадах Нижнего Новгорода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Новгороде провели работу по улучшению качества горячей воды в 29 школах и детских садах. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Речь идет о социальных учреждениях, расположенных в Московском и Канавинском районах. Раньше их система водоснабжения была устроена таким образом, что забор горячей воды происходил из тепловой сети, в связи с чем страдало ее качество.
Теперь же данные соцобъекты перевели на закрытую систему водоснабжения – на это из городского бюджета было выделено 37,5 млн рублей.
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В каких школах и детских садах улучшилось качество горячей воды
Школа №176
Школа №70
Школа №121
Школа №110
Школа №51
Гимназия №2
Школа №115, корп. 1
Школа №115, корп. 2
Школа №178
Школа №139
Лицей №87
Детский сад №67
Детский сад №184
Детский сад №452
Детский сад №74
Детский сад №76
Детский сад №417
Детский сад №147
Детский сад №437
Детский сад №141
Детский сад №65
Детский сад №18
Детский сад №94
Детский сад №322
Детский сад №345
Детский сад №321
Детский сад №304
Детский сад №212
Детский сад №63