Смертность в Нижегородской области снизилась на 23%. Фото: Иван Макеев

За последний год смертность в Нижегородской области снизилась на 23,7%. Всего за год в регионе скончались 47 995 человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявила руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова.

Напомним, ранее мы писали, что за год в Нижегородской области родилось 24 242 ребенка. Это на 8% меньше, чем годом раньше. Мальчиков среди новорожденных оказалось больше, чем девочек. В частности, за год в регионе появилось на свет 12 410 мальчиков и 11 832 девочки.

- Чаще всего в прошедшем году матерями становились женщины в возрасте от 30 до 39 лет и в возрасте от 20 до 29 лет, - рассказала руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова. – Всего за год в области родилось 293 двойни и три тройни. Вес самого крупного новорожденного мальчика составил 5 кг 430 грамм, а самой крупной девочки – 5 кг 530 грамм. А вес самых маленьких малышей составлял всего по 480 грамм. Всех удалось спасти, и они выжили.