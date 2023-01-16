Горячую и холодную воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 16 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячее и холодное водоснабжение будет прервано по некоторым адресам в двух районах Нижнего Новгорода 16 января. Отключения запланированы в Московском и Приокском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Приокском районе без горячей воды останутся жильцы домов №19 и 21 по улице Батумской. Ее не будет с 9:00 до 16:10.

В Московском районе отключат холодную воду по адресам: улица Чаадаева, 32 и 34. Воды не будет с 10 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на системах ЖКХ.