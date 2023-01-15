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НовостиОбщество15 января 2023 10:57

Два человека умерли от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки

Число заражений за сутки составило 68
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Коронавирус.

Коронавирус.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 15 января 2023 года, за последние сутки в Нижегородской области не справились с коронавирусной инфекцией ещё двое нижегородцев. К сожалению, число умерших выросло до 11 811 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

В регионе было выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19. Из них 2 человека госпитализировано. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 501 724 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 30 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 489 092 жителя региона.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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