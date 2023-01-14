Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, чтобы спасти свои инвестиции

Пенсионерка из Ленинского района в Нижнем Новгороде перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей, чтобы спасти свои инвестиции. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по этому факту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как оказалось, 62-летней женщине на протяжении месяца звонили с неизвестных номеров и обещали выплатить компенсацию за причиненный ущерб её инвестициям. Звонившему удалось убедить нижегородку, что её денежные вложения пострадали от наложенных санкций.

Мошенник убедил пенсионерку в том, что если она совершит несколько финансовых операций, то её вернут компенсацию за инвестиции. Так, нижегородка обратилась в несколько банков и оформила там кредиты на сумму 1,5 миллиона рублей. Эти деньги она положила себе на банковскую карту, а затем стала переводить их злоумышленникам.

Спустя время пожилая женщина поняла, что её обманули и она не только не получит обещанной компенсации, но и теперь лишилась крупной суммы денег. После этого нижегородка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельств произошедшего и ищут мошенников.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать одно простое правило: не совершайте никаких действий с денежными средствами по указанию неизвестных лиц, кем бы они не представлялись.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!