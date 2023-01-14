12-летний ребёнок пострадал при столкновении двух машин в Дзержинске 14 января

Фото: скрин из видео. источник: УГИБДД по Нижегородской области.

Серьёзное ДТП произошло днем 14 января в Дзержинске, где при столкновении двух автомобилей пострадал одиннадцатилетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла около 12:30 у дома №59в по улице Гайдара. На дороге столкнулись Лада Веста под управлением 43-летнего водителя и машина ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего водителя.

– В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир Лады Весты – ребёнок 2011 года рождения, – уточнили в ведомстве.

Школьника направили в больницу скорой медицинской помощи города Дзержинска. Также известно, что в отношении водителя Лады составлен административный материал по факту нарушения правил перевозки ребенка.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.

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