Наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов намерен остаться в клубе еще на год

Контракт тренера действует до 2024 года. Фото: Мария СОРОКИНА

Главный тренер нижегородского ХК «Торпедо» намерен оставаться в клубе до истечения контракта. Соответствующее заявление сделал сам наставник «бело-синих» на пресс-конференции 13 января.

Соглашение Ларионова с клубом рассчитано на два года. В настоящее время тренер не видит оснований покидать клуб раньше срока. Как отметил тренер, в настоящее время перед командой поставлены высокие и амбициозные задачи, которые самого Ларионова устраивают, есть желание продолжать работу.

- У меня есть контракт на два года и я должен их отработать полноценно, не взирая на какие-то предложения. Всегда есть возможность отклонить и не согласиться с тем, что могут предлагать. Для меня это не приоритет, скажу вам честно. Сегодня мы все вместе взялись за строительство новой команды. Пока нам это удается хорошо, но делать выводы рановато — проведено две трети сезона. У нас есть цели, и мы будем к ним идти не смотря ни на что. Поэтому ответ такой: я еще на год здесь!

К слову, нижегородскому клубу удалось сохранить абсолютное большинство своих игроков. С некоторыми из них подписаны длительные соглашения, например, контракт Егора Виноградова действует до 2026 года, а Глеба Иванова — до 2025 года.