26-летний нижегородец Максим Родимов погиб в ходе СВО

Молодой человек из Нижнего Новгорода Максим Родимов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было всего 26 лет. Об этом сообщается на странице детского клуба «Восток» МБУ ДО «ЦДТ» Автозаводского района» во Вконтакте.
- Воспитанник детского клуба «Восток» погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Соболезнуем родным и близким Максима, о его подвиге будут знать и помнить все воспитанники клуба, - сообщается на странице.
Судя по фотографиям из личного архива детского клуба, Маским Родимов играл в хоккей.
"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!