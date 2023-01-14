26-летний нижегородец Максим Родимов погиб в ходе СВО

Молодой человек из Нижнего Новгорода Максим Родимов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было всего 26 лет. Об этом сообщается на странице детского клуба «Восток» МБУ ДО «ЦДТ» Автозаводского района» во Вконтакте.

- Воспитанник детского клуба «Восток» погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Соболезнуем родным и близким Максима, о его подвиге будут знать и помнить все воспитанники клуба, - сообщается на странице.

Судя по фотографиям из личного архива детского клуба, Маским Родимов играл в хоккей.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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