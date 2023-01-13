49 нижегородских медиков дефицитных специальностей получили стимулирующие выплаты. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

49 нижегородских медиков дефицитных специальностей получили стимулирующие выплаты в размере 1 миллиона рублей в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, выплаты получили сотрудники 24 бюджетных медицинских организаций в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек.

Согласно информации, лидером по количеству специалистов стала Борская Центральная районная больница. Там сразу шесть медиков получили стимулирующие выплаты. Кроме того, выплаты получили пять врачей из Кстовской ЦРБ, четыре человека из городской поликлиники №4 областного центра и еще пять специалистов из детской городской больницы №25 Нижнего Новгорода.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что на выплаты могут претендовать медики, осуществляющие практику по 20 направлениям. Это врач-анестезиолог-реаниматолог, невролог, рентгенолог, врач скорой медицинской помощи, врач ультразвуковой диагностики, онколог, детский кардиолог, акушер-гинеколог, инфекционист и другие.

Стоит отметить, что для получения выплаты нужно заключить бессрочный трудовой договор по месту работы на должность, которая входит в указанный перечень. Кроме того, медику требуется отработать в данной организации пять лет.