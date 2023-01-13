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НовостиОбщество13 января 2023 15:48

Электроподстанция провалилась под землю в Новинках

В настоящее время идут восстановительные работы
Полина ШИБАЛКИНА
Электроподстанция провалилась под землю в Новинках. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

Электроподстанция провалилась под землю в Новинках. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

Электрическая подстанция провалилась под землю в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Об этом пишут в группе «Нижний Новгород» Вконтакте.

Подстанция располагалась рядом с торговым центром «Семь вершин» на улице Окской. Местные жители предполагают, что обрушение сетевого объекта случилось из-за оползня. Фотографиями с места происшествия нижегородцы поделились в социальных сетях.

Глава Приокского района Михаил Шатилов сообщил, что на месте обрушения уже идут восстановительные работы. Подстанцию решено поднять и перенести.Также сообщатся, что местные жители не пострадали.

- Друзья, все жители с коммуникациями! Подстанция питает только ТЦ, - успокоил нижегородцев Михаил Шатилов.