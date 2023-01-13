Глеб Никитин поддержал идею учреждения награды «За служение людям»

Глеб Никитин поддержал учреждение награды «За служение людям». Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал учреждение новой региональной награды для волонтеров «За служение людям». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, в Законодательное собрание Нижегородской области внесен законопроект об учреждении нового почётного знака. По словам главы региона, такую награду предложили ввести нижегородские «Волонтеры Победы».

Стоит отметить, что награждать будут тех нижегородцев, кто проявляет себя в добровольчестве и волонтерстве, а также ведет активную общественную деятельность. Также награды будут удостоены те, кто помогает в детских домах, приютах, домах престарелых, хосписах и медицинских организациях.

- Нижегородские волонтеры прекрасно проявляют себя в самых разных ситуациях. Огромный объем работы они выполнили в период пандемии, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что волонтеры оказывают и колоссальную поддержку участникам СВО.