Госдолг Нижегородской области составляет 133 миллиарда рублей к началу 2023 года

Госдолг Нижегородской области составляет 133 миллиардов рублей к началу 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

Государственный долг Нижегородской области составил 133 миллиарда рублей на 1 января 2023 года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Так, около 70% госдолга составили федеральные бюджетные кредиты в 2022 году. В прошлом году регион привлек федеральный кредит на 17,4 миллиарда рублей по ставке 0,1% годовых. Он был направлен на замещение рыночного долга Нижегородской области и снижение рыночного долга нескольких округов.

Кроме этого, регион привлек федеральный инфраструктурный бюджетный кредит на 18,9 миллиардов рублей по ставке 3% годовых. Его направили на финансовое обеспечение реализации проектов.

Как подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, заимствование позволяет реализовать крупные проекты развития. Такие как продление линий метрополитена, модернизация городского электротранспорта, создание террасного парка в Почаинском овраге, укрепление берега и склона по улице Черниговской и многое другое.

В структуре долга государственные ценные бумаги составили 31,2% — это 41,5 миллиарда рублей, а государственные гарантии составили 0,2% - 0,3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что регион не привлекал коммерческих кредитов, они были полностью замещены федеральными бюджетными кредитами.