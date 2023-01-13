67 нижегородцев погибли от внешних причин в новогодние каникулы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

67 жителей Нижегородской области погибли от внешних причин в новогодние каникулы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам замгубернатора, это на 20% меньше, чем годом ранее. Так, в период с 1 по 9 января 2023 года девять человек погибли в ДТП, 12 - скончались от асфиксии, три жителя утонули и восемь- разбились при падении с высоты. Кроме того, четверо умерли от обморожения, а трое - погибли из-за воздействия дыма или огня. Еще восемь человек скончались от травм, нанесенных тупым предметом, и семеро — из-за отравлений.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что чаще всего оказать медицинскую помощь в таких случаях бывает невозможно, так как люди погибают до приезда специальных служб. Кроме того, министр здравоохранения выделил, что в основном такие происшествия случаются из-за алкогольных напитков.

Замгубернатора просит нижегородцев быть осторожными и следить за своим здоровьем.

- Очень хочется, чтобы таких случаев вообще не было, - добавил Мелик-Гусейнов.