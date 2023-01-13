Мелик-Гусейнов поработал помощником в бригаде скорой помощи. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поработал помощником в бригаде скорой помощи вечером 12 января. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам замгубернатора, было важно посмотреть на работу системы уже глазами самой «скорой» и выделить задачи по ее улучшению.

Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, 40% вызовов были нецелевые. В основном нижегородцы обращались из-за сломанного тонометра, боли в голове, повышенной температуры. Некоторые даже вызывали «неотложку» чтобы узнать, можно ли принять цитрамон, а также из-за плохого настроения. И тем не менее, несколько вызовов все же оказались целевыми и окончились госпитализацией нижегородцев.

- Конечно, новые необычные ощущения нашего организма могут вызывать беспокойство. Важно понять, скорая спасает, а не лечит, - подчеркнул министр здравоохранения.

Также было важно оценить связь между скорой помощью и приемным отделением стационара. Эти задачи будут обсуждаться с главными врачами. Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев пропускать машины скорой помощи на дорогах.

- Многие это делают и спасибо за это понимание. Скорая всегда спешит и без дела не ездит, - добавил замгубернатора.