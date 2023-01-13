Глеб Никитин поздравил нижегородских журналистов с Днем российской печати

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской печати. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил представителей региональных СМИ с Днем российской печати, который ежегодно отмечается в стране 13 января.

Глава региона отметил, что газеты и журналы с самого начала были не просто источником новостей, а площадкой для развития интеллектуальной среды. Так, в своем поздравлении Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородских журналистов всегда отличал высокий профессионализм.

- Вы рассказываете обо всех аспектах жизни региона, его истории, природе, экономике, а самое главное — о людях, которые здесь живут. Героями ваших репортажей и статей становятся представители самых разных профессий, - рассказал глава региона.

По словам губернатора, районные СМИ играют особую роль в жизни региона. Они охраняют память о событиях прошлого и открывают новые имена. Также Глеб Никитин отметил работу Союза журналистов Нижегородской области и напомнил, что организация недавно отметила свое 65-летие.

- В День российской печати желаю всем, кто связал свою жизнь со словом, новых творческих успехов, здоровья и благополучия! Пусть никогда не оставляет вас интерес к профессии, а рядом всегда будут друзья и единомышленники! – завершил свое поздравление глава региона.