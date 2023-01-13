Восемь купелей будет организовано в Нижнем Новгороде на Крещение 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде будет организовано восемь мест для купания на Крещение 19 января. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В частности, окунуться в прорубь можно будет в Автозаводском районе на берегу паркового озера со стороны улицы Смирнова; в Сормовском районе верующие смогут искупаться на двух площадках - на парковом озере около стадиона «Труд» и на территории прихода церкви Святой Живоначальной на улице КИМа. В Нижегородском районе прорубь традиционно будет организована на Гребном канале напротив судейской вышки, в Ленинском районе – на Силикатном озере, в Советском – на втором озере Щелоковского хутора. Также две купели появятся в деревне Сартаково – около храма святого равноапостольного князя Владимира.

Везде в ночь на 19 января будут дежурить медики и спасатели.

- Посещайте только те места купаний, которые специально организованы для этого профессионалами, чтобы не омрачить светлый праздник себе и своим близким, - напомнил нижегородцам Юрий Шалабаев.