Закон о продаже алкоголя в точках общепита может измениться в Нижегородской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Нижегородские депутаты хотят предложить изменения в законодательство по продаже алкоголя в точках общепита. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Так, в регионы хотят вернуть полномочия по организации и контролю за работой подобных заведений. При этом важно не ущемлять права добросовестных предпринимателей.

- И самое главное – действовать в интересах жителей - вплоть до того, чтобы избавляться от тех объектов общепита, которые создают условия для нарушения их посетителями тишины и порядка, - отметил председатель комитета по экономике, промышленности и поддержки предпринимательства регионального Заксобрания Игорь Норенков.

Предложения о продаже спиртного в объектах общепита были сформулированы ещё в прошлом году, но они требовали проведения юридической экспертизы. Примечательно, что в ноябре 2022 Евгений Люлин проверил работу нескольких заведений общепита в Дзержинске. Председатель Заксобрания убедился в том, соседство с «разливайками» мешает жить обычным людям.

Данный вопрос обсудили на заседании Заксобрания 12 января 2023 года. Предложения по изменению законодательства планируется обсудить теперь на встрече с председателем Заксобрания Евгением Люлиным.