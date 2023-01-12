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НовостиОбщество12 января 2023 16:36

Комитет семей воинов Отечества будет работать в Нижегородской области

Организация окажет поддержку военнослужащим и их семьям
Полина ШИБАЛКИНА
Комитет семей воинов Отечества будет работать в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Комитет семей воинов Отечества будет работать в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области начнет работать региональное отделение комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

Так, региональное отделение заработает на базе Дома народного единства. Также филиалы откроются и в районах области.

В обязанности комитета будет входить работа по повышению эффективности поддержки военнослужащих и их семей. Кроме того, новая организация поможет в разработке комплексной программы по профпереподготовке, трудоустройству, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО, а также членов их семей.

По словам губернатора, нижегородский комитет возглавила Инна Наумова - мама участника СВО, неоднократно награжденного боевыми наградами.