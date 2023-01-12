Занятия начались в двух новых нижегородских детских садах. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В двух новых нижегородских детских садах стартовали занятия. Об этом информирует пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Речь идет о детских садах № 225 и №216 в Приокском районе. Каждый из них рассчитан на 320 мест. Они были построены по национальному проекту «Демография».

Так, детский садик № 216 находится на улице Верховой. Для юных нижегородцев оборудованы 17 ярких и уютных групп, а в коридорах обустроены фотозоны с огромными мягкими игрушками. Кроме того, в группах есть бизиборды и дидактические игры.

А вот в детском садике № 225 набрали 14 групп, четыре из них – ясельные. В учреждении установили компьютерный зал, где для малышей подобрали специальные развивающие игры. А вот ребят постарше будут учить робототехнике. Кроме того, в детском саду есть много классов для творческого развития: танцевальный, спортивный, музыкальный, компьютерный класс и изостудия.

Стоит отметить, что занятия в учреждениях начались в декабре. И в настоящее время в там проходит период адаптации, поэтому группы заполнены ещё не до конца.