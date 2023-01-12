Офисный комплекс продают за 620 миллионов рублей в Советском районе. Фото: сайт «Авито».

Офисный комплекс продают за 620 миллионов рублей в Советском районе Нижнего Новгорода. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

Комплекс расположен на красной линии улицы Полтавской в Советском районе. Он состоит из четырехэтажного офисного здания и автосервиса с автомойкой, где сейчас размещаются арендаторы. Также на территории имеется котельная, которая отапливает все здания, расположенные на участке. Часть здания также используется для сдачи в аренду.

Кроме этого, на территории комплекса есть склад, трансформаторная подстанция и две вышки мобильной связи. Как отметили в объявлении, вышки приносят по 100 000 рублей в месяц арендных платежей.

Общая площадь комплекса составляет 5230 квадратных метров. Стоит отметить, что офисный комплекс можно приобрести полностью или частично. Кроме того, рядом располагаются автобусные остановки.