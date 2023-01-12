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НовостиОбщество12 января 2023 12:23

Члены народной дружины Нижнего Новгорода будут получать материальное стимулирование

Их планируется поощрять деньгами или подарками
Полина ШИБАЛКИНА
Члены народной дружины Нижнего Новгорода будут получать выплаты.

Члены народной дружины Нижнего Новгорода будут получать выплаты.

Фото: Даниил ОПАРИН

Члены народной дружины в Нижнем Новгороде будут получать материальное стимулирование. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Так, меры материального стимулирования будут применяться к наиболее отличившимся членам народной дружины. В качестве поощрения будут выступать денежное вознаграждение или ценные подарки. Примечательно, что стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей. А вот выплаты распределят в равных долях исходя из выделенной суммы и количества дружинников.

Решение о материальном поощрении будут принимать на заседании Штаба народных дружин на основании заявления командира дружины. Кроме того, отмечается, что выплаты пойдут из городской казны.