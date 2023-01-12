Члены народной дружины Нижнего Новгорода будут получать материальное стимулирование

Члены народной дружины Нижнего Новгорода будут получать выплаты. Фото: Даниил ОПАРИН

Члены народной дружины в Нижнем Новгороде будут получать материальное стимулирование. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Так, меры материального стимулирования будут применяться к наиболее отличившимся членам народной дружины. В качестве поощрения будут выступать денежное вознаграждение или ценные подарки. Примечательно, что стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей. А вот выплаты распределят в равных долях исходя из выделенной суммы и количества дружинников.

Решение о материальном поощрении будут принимать на заседании Штаба народных дружин на основании заявления командира дружины. Кроме того, отмечается, что выплаты пойдут из городской казны.