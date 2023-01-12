Дмитрий Прохоров покинул пост главы «Нижновэнерго». Фото: Нижновэнерго

Дмитрий Прохоров покинул пост директора филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго». Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в компании.

Сейчас обязанности руководителя исполняет Ярослав Юриков, который ранее работал заместителем главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Россети Центр». Кто станет новым директором филиала, в компании пока не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кадровые изменения произошли в полиции Дзержинска. Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску Дмитрий Постнриков ушел с должности в связи с выходом на пенсию.