Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 10:14

Дмитрий Прохоров покинул пост главы «Нижновэнерго»

Пока обязанности руководителя исполняет Ярослав Юриков
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дмитрий Прохоров покинул пост главы «Нижновэнерго». Фото: Нижновэнерго

Дмитрий Прохоров покинул пост главы «Нижновэнерго». Фото: Нижновэнерго

Дмитрий Прохоров покинул пост директора филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго». Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в компании.

Сейчас обязанности руководителя исполняет Ярослав Юриков, который ранее работал заместителем главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Россети Центр». Кто станет новым директором филиала, в компании пока не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кадровые изменения произошли в полиции Дзержинска. Начальник Управления МВД России по городу Дзержинску Дмитрий Постнриков ушел с должности в связи с выходом на пенсию.