Более 23,5 тысяч пассажиров принял нижегородский аэропорт в новогодние каникулы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде принял более 23,5 тысяч пассажиров за новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Примечательно, что 21,5 тысяч человек были пассажирами внутрироссийских рейсов. Так, самыми популярными направлениями для нижегородцев в новогодние каникулы стали Москва и Санкт-Петербург. Также были популярны рейсы в Сочи, Калининград, Екатеринбург и Махачкалу. Кроме того, можно было выбрать международные направления в Алматы, Анталью, Дубай, Ереван и Стамбул.

Как отметили в пресс-службе, наиболее загруженным днем в работе нижегородского аэропорта стало 8 января. В этот день было обслужено около 4 тысяч пассажиров.