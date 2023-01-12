Тело насмерть замерзшего мужчины обнаружили в Заволжье. Фото: «Типичное Заволжье» Вконтакте

Тело насмерть замерзшего мужчины обнаружили в Заволжье. Об этом сообщается в группе «Типичное Заволжье».

Труп нашли 10 января 2023 года в районе котлована. Судя по опубликованной фотографии, мужчина лежал в снегу лицом вверх. Сразу бросается в глаза то, что он был голым по пояс, а его джинсы были приспущены. Кроме того, труп находился в странной позе, руки подняты вверх, будто он от чего-то пытался заслониться. Умер мужчина при странных обстоятельствах.

Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в региональном СУ СК России, по факту случившегося проводится проверка.