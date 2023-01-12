Клиенты «ТНС энерго НН» выбирали экологичные счета в 2022 году

В 2014 году «ТНС энерго НН» впервые запустил сервис «Электронная квитанция». За эти годы более 330 000 клиентов «ТНС энерго НН» подключили данную услугу и получают квитанции за потребленный энергоресурс на адрес электронной почты. С начала 2022 года выбор в пользу электронного счета сделали более 50 000 нижегородцев и жителей области.

- В 2022 году число клиентов, выбравших современный и экологичный электронный счет за электроэнергию, выросло на 26%, – рассказывает Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова. – В среднем около 4,5 тысяч потребителей электроэнергии ежемесячно подключают электронную квитанцию. Мы рекомендуем клиентам, которые еще не успели по достоинству оценить современный сервис, переходить с бумажных квитанций на электронные, поскольку последние имеют множество преимуществ:

• Оперативность. Электронный счет доставляется в первых числах месяца, следующего за расчетным, то есть намного быстрее, чем бумажная квитанция.

• Надежность. Электронный счет, в отличие от бумажного, никогда не потеряется.

• Удобство и мобильность. Электронную квитанцию можно сразу же оплатить онлайн при помощи банковской карты, это позволит избежать долгих процедур оплаты через кассу и ожиданий в очередях.

• Социальная защищенность. Электронные квитанции можно получать на свою почту за родителей и пожилых родственников, освободив их от заботы об оплате электроэнергии.

• Экологичность. Для электронного счета не нужна бумага, вы сможете внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.

Подключить услугу очень просто:

• перейти в раздел «Подключение электронной квитанции» на сайте компании и ввести номер своего лицевого счета, указать адрес электронной почты;

• зарегистрироваться в «Личном кабинете» (или мобильном приложении «ТНС энерго»), где для подключения услуги достаточно будет зайти на свою персональную страницу в раздел «Электронная квитанция».