Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Рождественский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 12 января. Он по традиции пройдет в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

В мероприятии примут участие девять хоровых коллективов из Москвы, Нижнего Новгорода и Владимира. Режиссер и главный дирижер хорового собора – Иван Стольников, музыкальный редактор – Татьяна Кострова.

Хоровой собор начнется в 15.00, каждый желающий сможет свободно пройти в храм и послушать пение творческих коллективов. В мероприятии примет участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.