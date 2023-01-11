На 80 единиц авто- и спецтехники пополнился автопарк АО «Транснефть–Верхняя Волга» в 2022 году

АО «Транснефть–Верхняя Волга» в 2022 г. закупило 80 единиц авто- и спецтехники в рамках реализации программы обновления парка транспорта предприятия.

Новая автоспецтехника повышенной проходимости будет использоваться при эксплуатации на линейной части и производственных объектах для поддержания надежности и безопасности функционирования инфраструктуры, обеспечения своевременного выполнения плановых работ. Использование транспорта позволит, в частности, обеспечить оперативное перемещение ремонтных бригад в труднодоступной местности независимо от погодных условий.

Парк специальной техники компании пополнили шесть передвижных лабораторий телемеханики, две пожарные автоцистерны для транспортировки воды и пенообразователя, два седельных тягача, три автокрана, два бульдозера с рыхлителями, три единицы коммунально-уборочной техникой на шасси трактора «Беларусь», автогидроподъёмник, а также четыре грузопассажирских плавающих гусеничных транспортёра повышенной проходимости для движения по бездорожью, болотистой и водной местности.

Кроме того, закуплены автобусы, легковые и грузопассажирские автомобили, оснащенные автономной системой облегчения пуска двигателя при низких температурах воздуха и улучшенным отоплением салона. Использование современных технологий при производстве транспортных средств позволяет дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники.

Весь приобретённый автотранспорт отвечает необходимым экологическим требованиям, оборудован системой ГЛОНАСС с возможностью видеофиксации. Использование систем мониторинга позволяет значительно оптимизировать маршруты перевозки, контролировать местоположение, скоростной режим транспортных средств и соблюдение водителями правил дорожного движения.

Новая автоспецтехника - повышенной проходимости

В октябре 2022 г. десять сотрудников АО «Транснефть-Верхняя Волга» были отмечены наградами за безаварийную эксплуатацию транспортных средств, знание правил безопасности дорожного движения, а также правил эксплуатации и технического обслуживания спецтехники. Благодарственные письма министра транспорта Нижегородской области и нагрудные знаки отличия «За безаварийную работу» приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получили десять работников общества.

Справочно:

В настоящее время предприятие использует 1337 единиц авто- и спецтехники. Доля техники отечественного производства составляет 90%. Обновление парка автомобильной и специальной техники – важная часть реализации программ импортозамещения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие значительно снизить операционные затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.