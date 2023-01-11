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НовостиНовости компаний11 января 2023 9:44

Бал для студентов нижегородских вузов проведет Мининский университет

Полонез, польку и мазурку будут танцевать около 200 человек
Бал для студентов нижегородских вузов проведет Мининский университет

Бал для студентов нижегородских вузов проведет Мининский университет

Традиционный бал, приуроченный ко Дню студента, состоится 25 января 2023 года в Точке кипения Мининского университета. Участвовать в мероприятии уже пожелали более 200 студентов нижегородских вузов.

- Зимний бал - одно из самых ожидаемых событий во многом из-за формата мероприятия, - рассказал ректор университета Виктор Сдобняков. - У студентов появляется возможность перенестись в декорации 18 века, проникнуться культурой и традициями того времени. С ребятами занимаются преподаватели нашего вуза, которые обучают их классическим танцам и правилам этикета, а также рассказывают историю костюмов.

В программе бала классические танцы: полонез, полька, вальс и мазурка. Также организаторы мероприятия проведут конкурс “Король и Королева бала” и разыграют фанты, а кроме того, участникам предложат ужин в ресторации “Кулибин”. Одна из задач проведения такого бала - погружение в историю студенчества через костюмированное представление и квесты.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина