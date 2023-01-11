Бал для студентов нижегородских вузов проведет Мининский университет

Традиционный бал, приуроченный ко Дню студента, состоится 25 января 2023 года в Точке кипения Мининского университета. Участвовать в мероприятии уже пожелали более 200 студентов нижегородских вузов.

- Зимний бал - одно из самых ожидаемых событий во многом из-за формата мероприятия, - рассказал ректор университета Виктор Сдобняков. - У студентов появляется возможность перенестись в декорации 18 века, проникнуться культурой и традициями того времени. С ребятами занимаются преподаватели нашего вуза, которые обучают их классическим танцам и правилам этикета, а также рассказывают историю костюмов.

В программе бала классические танцы: полонез, полька, вальс и мазурка. Также организаторы мероприятия проведут конкурс “Король и Королева бала” и разыграют фанты, а кроме того, участникам предложат ужин в ресторации “Кулибин”. Одна из задач проведения такого бала - погружение в историю студенчества через костюмированное представление и квесты.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина