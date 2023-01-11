Общественный транспорт Дзержинска начал отображаться на «Яндекс. Картах». Фото: Дмитрий БРУШКО

Общественный транспорт Дзержинска полностью начал отображаться в информационном сервисе «Яндекс.Карты» с 11 января. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Теперь жители Дзержинска могут увидеть на карте в своем телефоне, где едет тот или иной автобус, тем самым спланировать свои время и маршрут.

Вскоре такая возможность появится у жителей еще трех малых городов Нижегородской области.

- Продолжается работа по подключению отображения на «Яндекс. Картах» общественного транспорта Богородска, Балахны и Городца, - уточнила Алена Чернышова.