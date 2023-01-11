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НовостиОбщество11 января 2023 7:50

Нижегородская канатная дорога возобновила работу 11 января

Причиной перерыва стали аномальные морозы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородская канатная дорога возобновила работу 11 января.

Нижегородская канатная дорога возобновила работу 11 января.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор возобновила свою работу 11 января. Об этом сообщается по телефону перевозчика.

- Канатная дорога сегодня работает с 6.45 до 21.00, - говорится в сообщении.

Работа канатки в Нижнем Новгороде была приостановлена 7 января из-за аномальных морозов, которые накрыли регион в канун Рождества. На днях температура воздуха в некоторых районах опускалась до -40 градусов, в областном центре термометры показывали -35. Эксплуатация канатной дороги при таких низких температурах запрещена.

Сегодня в Нижегородскую область пришло долгожданное потепление: уже с утра в Нижнем Новгороде было -22 градуса, а днем потеплеет до -12.