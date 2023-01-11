Нижегородская канатная дорога возобновила работу 11 января. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор возобновила свою работу 11 января. Об этом сообщается по телефону перевозчика.

- Канатная дорога сегодня работает с 6.45 до 21.00, - говорится в сообщении.

Работа канатки в Нижнем Новгороде была приостановлена 7 января из-за аномальных морозов, которые накрыли регион в канун Рождества. На днях температура воздуха в некоторых районах опускалась до -40 градусов, в областном центре термометры показывали -35. Эксплуатация канатной дороги при таких низких температурах запрещена.

Сегодня в Нижегородскую область пришло долгожданное потепление: уже с утра в Нижнем Новгороде было -22 градуса, а днем потеплеет до -12.