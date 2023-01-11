Около 1,7 миллиона вызовов поступило в службу «112» в Нижегородской области в 2022 году

Центр обработки вызовов службы «112» принял около 1,7 миллиона обращений от нижегородцев в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В новогодние праздники сотрудники службы «112» работали в штатном режиме и приняли более 49 тысяч вызовов.

– За аналогичный период прошлого года было принято примерно такое же количество звонков от жителей региона, – рассказал начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий. – Диспетчеры, несмотря на праздничные дни, работали круглосуточно – по 17 человек в смене.

По сравнению с 2021 годом на 7% выросло количество обращений в полицию, однако звонить реже стали в газовую службу – на 6%, в скорую помощь – на 4%, пожарную службу – на 22%.

Вызов по единому номеру «112» бесплатный для всех граждан. Более того, набрать его можно с мобильного телефона при отсутствии средств на счету или без SIM-карты в телефоне. Единственное, что для этого требуется, — находиться в зоне действия сети любого из мобильных операторов. А также нижегородцев информируют, что для вызова спецслужб жители могут не только звонить, но и отправлять сообщения.

Если же телефонная линия оказалась занята, тогда звонящего переведут на автоответчик, где будет предложено выбрать необходимую службу для обращения.

Также служба «112» напоминает, что важно знать номер телефона, на который сможет перезвонить оператор в случае необходимости. А для тех, у кого есть ограничения по зрению, необходимо заблаговременно создать в телефоне кнопку быстрого набора номера «112».

Если человек страдает нарушением слуха, тогда в SMS-сообщении на номер «112» требуется в самом начале указать это для будущего взаимодействия с оператором. Следом указываются ФИО, возраст (если нужна медпомощь), подробный адрес и пояснение того, что случилось. А также нужно указать, кто откроет дверь, если специалистов вызывают на дом.

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