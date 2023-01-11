Нижегородцы жалуются губернатору на холод в квартирах

Холод в квартирах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на протяжении нескольких дней жители Нижегородской области жалуются на холод в квартирах и домах из-за сильных морозов. Люди пишут о том, что отопление не справляется, поэтому им приходится ходить дома в куртках и спать в одежде. Свои обращения нижегородцы пишут в комментариях на странице губернатора Глеба Никитина во Вконтакте.

Например, о подобной проблеме рассказала многодетная мама из Дзержинска.

- В квартире 16 градусов, температура не поднимается более 18 градусов никогда. Дети спят в одежде, ходят дома в куртках, на стенах грибок. Так происходит потому что батареи не прогреваются целиком, т.е. сверху батареи горячие, снизу ледяные, - пишет нижегородка Мария Зверева.

О низких температурах в квартирах пишут и жители всех районов Нижнего Новгорода.

- Помогите, пожалуйста! Жители дома 11 по ул. Карла Маркса замерзают, в квартирах батареи чуть теплые. В подъезде деревянные окна, которые продувает, - сообщает местная жительница Наталья Бурова.

Проблемы с холодом возникают даже и в социальных учреждениях. Так, третьи сутки подряд в детском саду №206 «Бережок» (Окский Берег) температура в группах не поднимается выше 15 градусов.

- Родители вынуждены оставлять детей дома, а те, кто все-таки решается вести детей в дс одевают самую тёплую одежду! Пожалуйста, в срочном порядке примите меры! Спасибо! - пишет нижегородка Алёна Аржанова.

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