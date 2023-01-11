Первый в 2023 году случай бешенства зафиксировали в Нижегородской области

Первый случай бешенства зарегистрирован в Нижегородской области в начале 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На новогодних праздниках в Нижегородской области был зафиксирован первый в 2023 году случай заболевания животного бешенством. Этим опасным заболеванием оказалась заражена домашняя собака в Сергаче. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Вирусное заболевание домашнего питомца было установлено в ходе лабораторного исследования 3 января в ГБУ НО «Облветлаборатория». Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства, а также его профилактике.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

Напомним, что бешенство - это острое инфекционное заболевание человека и животных, поражающее центральную нервную систему. Заражение происходит после укуса больным животным и преимущественно заканчивается смертью.

Распространителями инфекции являются дикие лисицы, волки, еноты, шакалы, барсуки, летучие мыши, скунсы и грызуны. Среди домашних животных переносчиками выступают кошки, собаки, свиньи, лошади, а также мелкий и крупный рогатый скот.

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