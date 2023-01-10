Более 13 тысяч нижегородцев посетили площадку «Спорт Порт» в новогодние праздники

Площадка продолжит работу до 26 февраля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 13 000 человек побывали на новогодней площадке «Спорт Порт» у стадиона «Нижний Новгород» в новогодние праздники. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

- Зимний «Спорт Порт» остается таким же популярным местом отдыха у нижегородцев и гостей города, как и в предыдущие годы. Сюда можно прийти всей семьей с друзьями, весело и с пользой провести свободное время, - рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

На площадке залили самый большой каток за все время ее существования. Площадь катка составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Лед залили натуральный, а в центре стоит красивая ёлка.

Также для гостей катка предусмотрена теплая раздевалка в гейте №1. Стоит отметить, что вход на новогоднюю площадку и каток - бесплатный. А вот прокат коньков стоит 200 рублей, для детей до 14 лет – бесплатно.

Кроме того, на новогодней площадке имеются фотозоны, горка для катания на тюбингах и ледянках, а также мастер-классы по зимним видам спорта. Например, по фигурному катанию, хоккею и даже скандинавской ходьбе. Рядом с катком будет установлен LED-экран, где будут показывать спортивные и новогодние фильмы.

Новогодняя площадка «Спорт Порт» будет работать до 26 февраля 2023 года.

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