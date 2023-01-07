17-летняя девушка пропала в Балахнинском районе 6 января ФОТО: поисково-спасательный отряд «Волонтер НН»

17-летняя Елизавета Дружкина пропала в поселке Малое Козино Балахнинского района 6 января. Около 6.00 девушка ушла из дома по улице Ленина и не вернулась. Об этом сообщается в группе ВКонтакте ПСО «Волонтер НН».

Известны следующие приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. У Елизаветы в правом ухе стоит серьга. Девушка была одета в черную удлиненную куртку с капюшоном, в черную толстовку и серую футболку. На ней были черные джинсы и такого же цвета ботинки. При себе у Елизаветы были черно-белые клетчатые штаны, серый рюкзак и телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер»: 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска Екатерине (Оскар): +7-920-044-06-63, – пишут в ориентировке представители ПСО «Волонтер НН».