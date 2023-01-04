Рождественская фиеста аэростатов состоится в Нижнем Новгороде 5 января. Фото: телеграм-канал «SharNN»

Рождественская фиеста аэростатов состоится в Нижнем Новгороде 5 января. Об этом сообщают в своем телеграм-канале организаторы «SharNN».

Так, в 2023 году фиеста будет состоять из привязных подъёмов. Они пройдут на большой стоянке пятого микрорайона около Борского моста. Сам подъем занимает от трёх до пяти минут. Согласно информации, аэростат будет подниматься на высоту до пятидесяти метров.

- высоту подъёма будет определять пилот, исходя из погодных условий, - подчеркнули организаторы.

Два аэростата будут катать нижегородцев с 14:00. Взрослые смогут прокатиться за тысячу рублей, а дети до 14 лет за семьсот рублей.

Кроме того, с 14:00 до 16:00 нижегородцы смогут бесплатно сделать фотографии с аэростатом Сердце. Он будет установлен как фотозона