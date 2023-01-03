Экскурсии, кинопоказы и световое шоу пройдут в «Заповедных кварталах» Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодний фестиваль «Праздник света и обыкновенных чудес в Заповедных кварталах» (0+) продолжается в Нижнем Новгороде. Мероприятия пройдут в Студеном квартале и в квартале Трех Святителей. О праздничной программе сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на «Заповедные кварталы».

Световое шоу проходит с 1 по 5 января. На фасаде дома №14 по улице Студеной демонстрируют сокровища Студеного квартала. А на фасаде дома №17 по улице Короленко показывают удивительный мир сокровенных желаний.

4 и 5, 6 и 8 января состоятся обзорные экскурсии и театрализованные прогулки для детей и для взрослых.

На 7 января запланирована благотворительная ёлка с детской программой, обзорной и авторской экскурсиями, а также с прогулками.

Кроме того, со 2 по 8 января в главном доме усадьбы Гусевых по улице Славянской,4, организованы показы кино, лекций, а также чайная.

КОНКРЕТНО:

Программа экскурсий:

4 января (среда)

13:00 история о реальной жизни на рубеже XIX-XX веков «Изнанок

Трехсвятского квартала» (18+)

14:00 обзорная экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+)

16:00 театрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны

Савелия» (6+)

18:00 прогулка с харизматичным почтальоном «Роман в письмах» (16+)

5 января (четверг)

13:00 обзорная экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+)

15:00 прогулка с горячительными напитками «Упоительные истории»

строго (18+)

16:00 театрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны Савелия» (6+)

18:00 историческая прогулка по Студёному кварталу «Что с Фанечкой было?» (6+ )

6 января (пятница)

15:00 обзорная экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+)

16:00 театрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны Савелия» (6+)

18:00 авторская экскурсия «Рождественские истории квартала» (12+)

7 января (суббота) – благотворительная елка

13:00 детская программа «Мороз потехам не помеха» (6+)

14:00 обзорная экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+)

16:00 театрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны Савелия» (6+)

17:00 прогулка с горячительными напитками «Упоительные истории» строго (18+)

18:00 авторская экскурсия «Рождественские истории квартала» (12+)

8 января (воскресенье)

13:00 обзорная экскурсия «Заповедный квартал. Первый взгляд» (6+)

14:00 прогулка по Студёному кварталу «Что с Фанечкой было?» (6+)

15:00 прогулка с харизматичным почтальоном «Роман в письмах» (16+)

17:00 театрализованная прогулка в наушниках «Обыкновенные сны Савелия» (6+)