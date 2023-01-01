Новогодняя площадка «Спорт Порт» открылась рядом со стадионом «Нижний Новгород». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодняя площадка «Спорт Порт» открылась у стадиона «Нижний Новгород». Нижегородцев и гостей города ждет развлекательная программа и катание на коньках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра спорта Нижегородской области Александра Кононова, на площадке залили самый большой каток за все время ее существования. Площадь катка составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Лед залили натуральный, а в центре стоит красивая ёлка.

Также для гостей катка предусмотрена теплая раздевалка в гейте №1. Стоит отметить, что вход на новогоднюю площадку и каток - бесплатный. А вот прокат коньков стоит 200 рублей, для детей до 14 лет – бесплатно.

Кроме того, на новогодней площадке имеются фотозоны, горка для катания на тюбингах и ледянках, а также мастер-классы по зимним видам спорта. Например, по фигурному катанию, хоккею и даже скандинавской ходьбе. Рядом с катком будет установлен LED-экран, где будут показывать спортивные и новогодние фильмы.

Новогодняя площадка «Спорт Порт» будет работать до 26 февраля 2023 года. Так, с 1 по 8 января площадка работает с 11:00 до 22:00.