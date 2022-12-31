Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области 31 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снег, мокрый снег и дождь ожидаются в Нижегородской области 31 декабря. Кроме того, сохраняется гололед, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Так, днем и вечером 31 декабря по Нижегородской области сохраняется неблагоприятное погодное явление. В связи с этим может увеличиться количество ДТП, также возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб. Кроме этого, есть риск увеличения количества случаев травматизма среди нижегородцев.

МЧС рекомендует нижегородцам подготовить малоскользящую обувь, идти осторожно, не торопясь. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником. А вот водители должны соблюдать достаточную дистанцию и максимально ограничить скорость.