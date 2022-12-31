Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Новым 2023 годом. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с наступающим Новым 2023 годом. Губернатор подчеркнул, что в 2022 году перед страной поставили серьезные вызовы, которые требовали быстрых решений. И перемены коснулись многих людей во всех уголках России.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область продолжает двигаться вперед. Строятся школы, обновляются больницы и ремонтируются дороги. Так, в 2022 году открылась развязка на Циолковского, начали строительство новых станций метро и ледового дворца. Кроме того, в Нижнем Новгороде стартовала модернизация электротранспорта. Также губернатор отметил, что развитие проходит и в районах области. Так, в рабочем поселке Ковернино открыли новую ледовую арену. Глеб Никитин сообщил, что работы будут продолжаться, а все социальные задачи будут выполнены.

По словам губернатора, положительные изменения невозможны без поддержки жителей региона.

- Нижегородцы искренне любят свою малую родину. В преддверии Нового году хочу пожелать, чтобы эта любовь никогда не иссякала, а планы обязательно воплотились в жизнь! У нас есть для этого все необходимое, - подчеркнул Никитин.

Также губернатор поблагодарил людей, которые сейчас защищают Отечество.

- Поистине огромную роль в этой работе играют добровольцы и все, кто участвует в гуманитарной деятельности, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, слова благодарности получили и нижегородские предприниматели, которые продолжают лучшие традиции благотворительности, заложенные еще столетия назад.