Нижегородские многодетные семьи смогут оформить жилищный сертификат онлайн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многодетные семьи Нижегородской области смогут оформить жилищный сертификат онлайн, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Об сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году был принят ряд нормативно-правовых актов, что упростило получение участков многодетными семьями. А с 2020 года многодетные семьи, имеющие право на предоставление бесплатного участка под строительство собственного дома, могут вместо участка выбрать сертификат для улучшения жилищных условий.

Сертификат номиналом 470 тысяч рублей нельзя обналичить, так как он предоставляется за счет средств бюджета Нижегородской области.

– Эта мера поддержки, инициированная губернатором Глебом Никитиным, остается востребованной – с 2020 года ей воспользовались более 800 семей. Уверен, что с переводом услуги в онлайн-формат оформление сертификатов станет быстрее и удобнее, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.