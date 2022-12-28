Около 200 участков под инвестиционные проекты выделили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил около 200 земельных участков под инвестиционные проекты на общую сумму в 69 миллиардов рублей за 2022 год, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, в этом году были согласованы участки под детские сады и поликлиники, организацию пригородных перевозок Мыза – Кстово. Кроме того, одобрили строительство дублера проспекта Гагарина и создание электробусно-троллейбусной сети в Нижнем Новгороде.

Стоит отметить, что на последнем заседании, которое состоялось 28 декабря, одобрили 10 заявок на 932 миллиона рублей. Так, совет принял решение о выделении земельного участка в Дзержинске под строительство двух многоуровневых открытых автостоянок. Они будут рассчитаны на 320 машин.

Также одобрили участки для строительства производственно-складской базы металлоконструкций в Ленинском районе, комплекса по производству металлоконструкций в Автозаводском районе и образовательного центра в Сарове.